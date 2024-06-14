نيكول سعفان تتحدث عن تجربتها الأولى في التمثيل مع زوجها

أجرت نيكول سعفان لقاءً مع برنامج "عرب وود"، حيث تحدثت عن علاقتها بالمخرج طارق العريان، مشيرة إلى أنه أكثر رومانسية منها.

وقالت نيكول سعفان: "علاقتنا، الحمد لله، جيدة وطيبة، ونسأل الله أن يبارك لنا فيها. هو أكثر رومانسية مني، ولا يتعصب وإنما يعمل ليلاً ونهاراً".

وعبّرت نيكول سعفان عن فخرها بما يفعله ويقدمه طارق العريان في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" قائلة: "أنا دائماً فخورة بطارق العريان، ولكن اليوم أنا مندهشة منه، إنه يبذل جهداً جباراً، فقد عمل على هذا المشروع لمدة ٨ أشهر بدون نوم أو طعام، ووضع كل طاقته في هذا الفيلم، وسيشاهده الجمهور ويعجبه كثيراً".

وعن ظهورها في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، قالت نيكول سعفان: "لم أظهر في أي مشهد، أنا معدية بحط ختم على الفيلم بس".

(نواعم)