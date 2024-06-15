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فنون ومشاهير

تغيير اسم فيلم هيفا وهبي الجديد.. هكذا أصبح

Lebanon 24
15-06-2024 | 06:30
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أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن تغيير اسم فيلمها الجديد "جوري" ليصبح "ولاد المحظوظة"، وذلك بعد الانتهاء من تصوير كلّ مشاهده.


ونشرت هيفاء، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، صورة لها جمعتها وصناع العمل وعلقت عليها قائلة: "فركش جوري- ولاد المحظوظة".
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المصدر: لها
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