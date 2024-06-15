31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
37
o
بعلبك
34
o
بشري
33
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تغيير اسم فيلم هيفا وهبي الجديد.. هكذا أصبح
Lebanon 24
15-06-2024
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن تغيير اسم فيلمها الجديد "جوري" ليصبح "ولاد المحظوظة"، وذلك بعد الانتهاء من تصوير كلّ مشاهده.
ونشرت هيفاء، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، صورة لها جمعتها وصناع العمل وعلقت عليها قائلة: "فركش جوري- ولاد المحظوظة".
Advertisement
المصدر:
لها
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
11:54 | 2024-06-14
14/06/2024 11:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة إيجابية من مصرف لبنان.. خبيرٌ يعلنها
Lebanon 24
خطوة إيجابية من مصرف لبنان.. خبيرٌ يعلنها
14:08 | 2024-06-14
14/06/2024 02:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فاتورة جديدة ستدفعونها في لبنان.. إليكم قيمتها
Lebanon 24
فاتورة جديدة ستدفعونها في لبنان.. إليكم قيمتها
01:45 | 2024-06-15
15/06/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لإعلامية لبنانيّة تحتفل بـ"طلاقها".. "خلعت" من كان زوجها "قضائياً"!
Lebanon 24
صورة لإعلامية لبنانيّة تحتفل بـ"طلاقها".. "خلعت" من كان زوجها "قضائياً"!
15:55 | 2024-06-14
14/06/2024 03:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الودائع.. أرقام مهمة يجب معرفتها
Lebanon 24
خبرٌ عن الودائع.. أرقام مهمة يجب معرفتها
14:54 | 2024-06-14
14/06/2024 02:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:34 | 2024-06-15
بالفيديو.. نوال بري تنال "الماجستير" وزميلتها هدى شديد تبارك لها على طريقتها
03:53 | 2024-06-15
بعد غياب: ستيفاني صليبا تحتفل بعيدها وفخامة قالب الحلوى حديث الجمهور: "عم تحتفل بمصرياتنا" (فيديو)
02:40 | 2024-06-15
فنانة محجبة تغنّي مع مطرب لبناني معروف.. فمن هي؟
00:56 | 2024-06-15
بدت كالأميرات: ممثلة مصرية تتزوّج في لبنان بحفل زفاف ضخم.. وهذا عريسها اللبناني (فيديو وصور)
23:00 | 2024-06-14
بعد مرور يومين على زواجهما عارضة عربية طلبت الطلاق من زوجها.. اليكم السبب
15:55 | 2024-06-14
صورة لإعلامية لبنانيّة تحتفل بـ"طلاقها".. "خلعت" من كان زوجها "قضائياً"!
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
15/06/2024 16:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
15/06/2024 16:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
15/06/2024 16:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24