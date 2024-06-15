هيفاء وهبي تعلن تغيير اسم فيلمها "جوري"... ما السبب؟

أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، عن تغيير اسم فيلمها الجديد "جوري" إلى "ولاد المحظوظة" بعد اكتمال تصوير كافة مشاهده.

ونشرت هيفاء صورة تجمعها بفريق العمل وعلقت عليها قائلة: "فركش جوري - ولاد المحظوظة".

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وفي سياق آخر، ردت هيفاء على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب حضورها لمهرجان كان السينمائي، مؤكدة أنها حضرت لحضور العرض الخاص لفيلم "Le Compet de monte_cristo" وليس فقط لالتقاط الصور على السجادة الحمراء.

وأوضحت أنها كانت تخطط للبقاء لفترة أطول في كان، لكنها كانت ملتزمة بجدول تصويرها في لبنان.

وأخيراً، أعلنت هيفاء عن انتهائها من تصوير إعلان جديد لصالح إحدى الشركات الكبيرة في مصر، مشيرة إلى أنها الآن مستمرة في تكملة تصوير مشاهد أخرى من فيلمها "ولاد المحظوظة". (نواعم)