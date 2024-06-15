Advertisement

فنون ومشاهير

هيفاء وهبي تعلن تغيير اسم فيلمها "جوري"... ما السبب؟

Lebanon 24
15-06-2024 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1212156-638540738653966976.jpg
Doc-P-1212156-638540738653966976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، عن تغيير اسم فيلمها الجديد "جوري" إلى "ولاد المحظوظة" بعد اكتمال تصوير كافة مشاهده. 
ونشرت هيفاء صورة تجمعها بفريق العمل وعلقت عليها قائلة: "فركش جوري - ولاد المحظوظة".
Advertisement
وفي سياق آخر، ردت هيفاء على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب حضورها لمهرجان كان السينمائي، مؤكدة أنها حضرت لحضور العرض الخاص لفيلم "Le Compet de monte_cristo" وليس فقط لالتقاط الصور على السجادة الحمراء. 
وأوضحت أنها كانت تخطط للبقاء لفترة أطول في كان، لكنها كانت ملتزمة بجدول تصويرها في لبنان.
وأخيراً، أعلنت هيفاء عن انتهائها من تصوير إعلان جديد لصالح إحدى الشركات الكبيرة في مصر، مشيرة إلى أنها الآن مستمرة في تكملة تصوير مشاهد أخرى من فيلمها "ولاد المحظوظة". (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:58 | 2024-06-15
10:29 | 2024-06-15
06:30 | 2024-06-15
05:34 | 2024-06-15
03:53 | 2024-06-15
02:40 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24