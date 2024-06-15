في مرّة نادرة... ريهانا تطلّ بشعرها الحقيقي كاشفةً عن تساقطه

كشفت ريهانا أسراراً جديدة عن معاناتها من تساقط الشعر بعد ولادة ابنيها Riot وRZA من زوجها آيساب روكي.

وقالت الفائزة بجائزة "غرامي" في تصريحات إعلامية: "لم أكن أتوقع أن يحدث ذلك على شكل موجات. اعتقدت أن ما حصل معي طبيعي وسينمو الشعر مجدّداً".

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وأضافت ريهانا (36 عاماً) أن هذا التأثير الجانبي لم يكن ضمن توقعاتها في مرحلة ما بعد الحمل، حين بدأت تفقد شعرها على شكل بقع.

ومع ذلك، فقد تعلّمت النجمة الأميركية كيفية التعامل مع تساقط الشعر من خلال أن تصبح "أكثر إبداعاً وذكاءً" في تسريحات شعرها، والتي تراوحت بين ذيل الحصان العالي الأنيق والخصل المجعّدة الطويلة، والغرّة وطبقات من الأشقر العسلي.

وتخلّت ريهانا أخيراً عن شعرها المستعار، وكشفت عن شعرها الطبيعي في وقت سابق من هذا الأسبوع أثناء الترويج لـ Fenty Hair.

يُذكر أن Rihanna وضعت طفلها الأول في أيار من عام 2022، وأنجبت الثاني في آب من العام الماضي. (لها)