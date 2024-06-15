بالصورة... فنانة مشهورة تؤدي مناسك الحج على كرسي متحرك

ظهرت الفنانة المصرية صفية العمري، يوم السبت، في صورة على كرسي متحرك أثناء تأديتها لمناسك الحج.

وشاركت الفنانة المصرية صفية العمري جمهورها ومتابعيها في مختلف الدول العربية صورة لها أثناء تأديتها مناسك الحج.

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وأرفقت صفية العمري صورة لها من خلال حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على كرسي متحرك في الحج، معلقة: "أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، عيدكم مبارك إن شاء الله".

وتوجه الحجاج فجر يوم السبت، إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج (الوقوف على جبل عرفات)، بعدما اكتمل وصول مواكب الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وتميزت تحركات الحجاج باليسر، وسط مرافقة الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم، الذين تابعوا توجههم عبر الطرق والأنفاق والجسور التي هيأتها الحكومة السعودية وبواسطة قطار المشاعر المقدسة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق، أن أكثر من 1.5 مليون حاج جاءوا من جميع أنحاء العالم في مكة وما حولها لأداء فريضة الحج، وتوقعت السلطات السعودية أن يتجاوز عدد الحجاج مليوني حاج هذا العام. (روسيا اليوم)