ببطن مُنتفخ جيسيكا عازار تحضر حفل عمرو دياب.. وزوجها يرقص ويُغني بانسجام (صور)





وحضر الحفل العديد من المشاهير، ومن بينهم المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار التي كانت برفقة زوجها رجل الأعمال محمد صوفان وشقيقتها جنيفر والمصمم اللبناني نيكولا جبران وعدد من أصدقائها.

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وأطلت جيسيكا بفستان أبيض أظهر بطنها المُنتفخ على الرغم من أنها حاولت إخفاء حملها في الصور. أحيا الفنان المصري عمرو دياب مساء أمس السبت حفلا غنائيا ضخما في وسط بيروت حيث قدر عدد الحضور بالآلاف.وحضر الحفل العديد من المشاهير، ومن بينهم المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار التي كانت برفقة زوجها رجل الأعمال محمد صوفان وشقيقتها جنيفر والمصمم اللبناني نيكولا جبران وعدد من أصدقائها.وأطلت جيسيكا بفستان أبيض أظهر بطنها المُنتفخ على الرغم من أنها حاولت إخفاء حملها في الصور.

وبدت سعيدة جدا في الحفل، كما ظهر زوجها محمد صوفان وهو يرقص ويغني بانسجام مع أغاني الفنان عمرو دياب.

وانتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن حمل جيسيكا بمولودها الثاني على الرغم من انها لم تُعلن حتى الآن عن الأمر.



