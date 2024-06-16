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فنون ومشاهير

أُصيب بمرض السرطان وخضع لعمليّة جراحيّة... فنان لبنانيّ: "ما طلبت من الله يشفيني"

Lebanon 24
16-06-2024 | 09:30
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كشف الفنان ريان، الذي خضع قبل فترة قصيرة لعمليّة جراحيّة، استأصل فيها الأطباء إحدى كليتيه، بسبب إصابته بالسرطان، أنّ والدته تُوفيت بهذا المرض، وأشار إلى أنّ التجربة كانت صعبة.
 
 
وأضاف ريان، أنّه عندما اكتشف إصابته بالسرطان، لم يقل "يا ربّ اشفيني".
 
 
وقال: "بكون أناني إذا طلبت من الله يشفيني، بكون مصلحجي، ليش بدو يشفيني وما يشفي غيري؟"
 
 
وتابع: "الله يعلم ماذا يفعل، وليس أنا من عليّ القول له ماذا يفعل". (رصد لبنان 24)
 
 
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