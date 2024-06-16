"الهاكر هو خطيبي"... نور ستارز تعلن خطوبتها وسط أجواء رومانسية (فيديو)

أعلنت مؤثرة "السوشال ميديا" العراقية نور ستارز خطوبتها إلى شابٍ يُدعى كريم الشريف، وذلك عبر فيديو رومانسي شاركته في حسابها على "إنستغرام"، ليتبين أنه "الهاكر" الذي تحدثت عنه قبل ساعات، بأنه اخترق حسابها وهدد بفضحها.





وأطلت نور بالفيديو، وهي تسير نحو كريم مرتدية فستانا باللون الأسود والسعادة تملأ وجهها، بينما يرتدي خطيبها الثوب والعباءة، وفي الخلفية يظهر برج خليفة وعبارة "هل تتزوجينني؟"، فيما تزين المكان بالشموع والبالونات البيضاء.





وعلى أنغام أغنية "بيرفكت" للمغني الإنجليزي إيد شيران، قدم كريم خاتمًا من الألماس لنور، لتقول هي بدورها: "نعم"، وترتدي الخاتم في إصبع يدها اليسرى، ويطبع كريم قبلةً على جبينها، ويكملان الرقص.



كما شاركت فيديو عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام" أعلنت فيه أيضاً خطوبتها، مشيرةً إلى أن الهاكر الذي قرصن حسابها، وهدد بحذف الصور، مطالباً بمبلغ 100 ألف دولار أميركي كان خطيبها.





وكان المخترق نشر عبر خاصية "الستوري" رسالة موجهة إلى "نور ستارز"، كتب فيها: لقد تم تهكير هذا الحساب، وخلال 24 ساعة سيتم حذف كل شيء وتدمير هذا الحساب إذا لم يتم دفع مئة ألف دولار، والرسائل الخاصة عند نور حكاية أخرى تحبوا تشوفوها؟.





وقالت نور ستارز في الفيديو: بعد أقل من 24 ساعة رجعت حسابي، وقدرنا نعرف مين هو الهاكر هو خطيبي، ليظهر كريم ويتابع القول: هكرتها وهكرت قلبها وخلاص قالت نعم وخطبنا.







ووفقا لنور، فإن تخصص كريم هو Cyber security والذي يعني "هاكر قانوني"، وأنهما أحبا الإعلان عن خطبتهما بهذه الطريقة المميزة.





وبالدخول إلى حساب كريم على "إنستغرام"، لوحظ وجود العديد من الصور التي تجمعه بها خلال العديد من المناسبات تعود إحداها إلى تاريخ اذار 2022، حيث وضعها كريم كمفضلة لديه لتظهر في أعلى الصور. (فوشيا)



