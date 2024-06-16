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فنون ومشاهير

في مدينة صيدا... زفاف مفاجئ لفنانة مصرية-لبنانية من رجل أعمال شهير (صور)

Lebanon 24
16-06-2024 | 13:28
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دخلت عارضة الأزياء والممثلة المصرية شيرين أبو العز القفص الذهبي قبل ساعات قليلة، مع عريسها رجل الأعمال اللبناني محمد صالح، في حفل زفاف حضره عدد من الفنانين والمشاهير على غرار هبة نور وماهر جاه الذي أحيا المناسبة السعيدة في مدينة صيدا الجنوبية.
 
واختارت الفنانة المقيمة في لبنان فستان الزفاف من توقيع المصمم صادق ماجد، تميّز بقصة الأميرات من دون حمالات، مع تطريز بحبيبات الكريستال، رافقه طرحة صغيرة حتى الكتفين، وذيل فضفاض طويل.
 
وكانت خطوبة شيرين تمّت وسط العائلة والأقارب والأصدقاء في شهر نيسان من عام 2023 الماضي.
 
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يُذكر أن أبو العز (31 عاماً) من أب مصري وأم لبنانية، ومن أبرز أعمالها مسلسلات "قصة حب" و"مدرسة الحب" و"الحرملك" في جزئه الثاني. (لها)
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