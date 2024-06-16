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فنون ومشاهير

جمهور لبنان يفاجىء عمرو دياب... وهذه الأغنية حظيت بالتفاعل الأكبر

Lebanon 24
16-06-2024 | 16:00
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مرة جديدة وبالأبيض، استقبل الجمهور اللبناني عمرو دياب بحفل أمس على مسرح Waterfront Arena في بيروت بحضور تخطى الـ22 ألف شخص بعدما كان العام الماضي حوالى الـ18 ألف، وكانت أجواء الفرح مسيطرة بهذا اليوم، ومن الحاضرين كان الكابتن مصطفى محمد الذي رحب فيه عمرو دياب على طريقته، ومن على المسرح أعلن عن أغنيته الجديدة "تتحبي" التي أطلقها أمس، لكن المفاجأة التي لم يتوقعها الهضبة، أن يكون الجمهور اللبناني متابع أغانيه، وفاجأه الجمهور بالتفاعل الكبير مع أغنية "شكرا من هنا لبكرا".
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