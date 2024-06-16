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فنون ومشاهير

سحب فيلم غادة عبد الرازق من السينمات بعد ثلاثة أسابيع فقط

Lebanon 24
16-06-2024 | 16:33
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لم يكد يمضي على عرض فيلم "تاني تاني"، للنجمة غادة عبد الرازق، سوى ثلاثة أسابيع فقط في دور العرض، حتى قررت السينمات سحبه من القاعات في ظل تحقيقه إيرادات ضعيفة، وكذلك بالتزامن مع طرح أفلام موسم عيد الأضحى 2024، وهو المر الذي كشفت عنه "لها" قبل يومين.
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فيلم "تاني تاني" يجمع لأول مرة كل من أحمد آدم، وغادة عبدالرازق وبيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل.
وحقق الفيلم على مدار ثلاثة أسابيع عرض نحو 589 ألف جنيه فقط، واحتل المرتبة الأخيرة في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما.
تدور قصة فيلم "تاني تاني" في إطار كوميدي اجتماعي، من خلال صداقة طويلة تجمع بين موظفة تقوم بدورها الفنانة غادة عبدالرازق واثنين من الرجال بدأت منذ الصغر، وتتطور الصداقة على مدار الزمن، حتى يقرر كل منهما التقرب منها بهدف الزواج. (لها)
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