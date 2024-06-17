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فنون ومشاهير

بعد خطوبتها.. ابنة عاصي الحلاني ترقص معه شاهدوا كيف احتفلا بمناسبة سعيدة (صورة)

Lebanon 24
17-06-2024 | 00:48
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في فيديو عفوي، أطل الفنان عاصي الحلاني مع ابنته الصُغرى دانا وذلك بعد أيام على إعلانها خطوبتها.

فقد نشر كل من عاصي ودانا فيديو ظهرا فيه وهما يحتفلان بإحراز بطل لبنان في كرة السلة نادي الرياضي بيروت يوم السبت الماضي بطولة آسيا للأندية بفوزه على الشباب الأهلي الإماراتي في النهائي، وحجز مقعدًا في نهائيات بطولة العالم للأندية.
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وأطلا وهما يرقصان بعفوية معلنين سعادتهما وفخرهما بهذا الانجاز اللبناني، اذ ارفق عاصي الفيديو بأغنيته "بيكفي انك لبناني".

وكانت دانا أعلنت خطوبتها من الشاب آلان سعد قبل فترة قصيرة حيث تقدم لها أثناء تواجدهما في عطلة في اسبانيا.



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