بكى بشدّة... الموت يُحزن أحد الفنانين خسر والدته (فيديو)

نعى الفنان محمود الليثي والدته خلال بثّ مباشر على "فيسبوك، أثناء مناسك الحج، في السعوديّة.



ونعى الليثي والدته والدموع تنهمر من عينيه.

وقدم الشكر لكل من وساه وسانده في محنته، ولكل من قدم له واجب العزاء. (مبتدأ)