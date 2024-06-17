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فنون ومشاهير

بكى بشدّة... الموت يُحزن أحد الفنانين خسر والدته (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2024 | 07:30
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نعى الفنان محمود الليثي والدته خلال بثّ مباشر على "فيسبوك، أثناء مناسك الحج، في السعوديّة.
 
 
ونعى الليثي والدته والدموع تنهمر من عينيه.
 
 
وقدم الشكر لكل من وساه وسانده في محنته، ولكل من قدم له واجب العزاء. (مبتدأ)
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محمود الليثي

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