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فنون ومشاهير

هل تتزوّج أنجي خوري من أدهم النابلسي؟

Lebanon 24
17-06-2024 | 09:45
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فاجأت أنجي خوري الجمهور منذ مدة قصيرة بإعلانها خطوبتها واقتراب موعد زفافها.

وبعدما أشارت إلى أن هويّة العريس ستصدم الجميع، دوّنت انجي خوري أوّل حرف من إسمه وهو "أ"، الأمر الّذي أعاد إلى الواجهة تصريحاتها السابقة بأنّها مغرمة بالفنان المعتزل أدهم النابلسي.
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وبدأت التكهنات حول ارتباط أنجي بأدهم، في ما لم يخرج أي من الطرفين عن صمته لتأكيد أو نفي هذه الأخبار.
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