فنان قدير يتحدّث عن مؤامرة: "الأعمال تتدنى الى حدّ السذاجة"

رأى الفنان المصري الكبير أحمد ماهر ان "كل القوى تتصارع على إفراغ الشخصية المصرية من محتواها"، معتبراً أن "هناك مؤامرة على الثقافة المصرية".





وقال ماهر خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن "الكتابة اليوم متدنية وهناك أعمال تتدنى إلى حد السذاجة، ونرى فنانين لم يتربوا فنيا قدموا من السقاطة التي تسمى بمسرح مصر".

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وقال ماهر خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن "الكتابة اليوم متدنية وهناك أعمال تتدنى إلى حد السذاجة، ونرى فنانين لم يتربوا فنيا قدموا من السقاطة التي تسمى بمسرح مصر".

وأشار الى أن "المؤامرة قائمة، وترجم لي ما الذي يعنيه تكريم حمو بيكا ومن على شاكلته في السعودية ورموز الفن المصري الحقيقي تغيب، حتى يقال في النهاية أن هذا هو مستوى الفن المصري".

وأوضح: "نحن مستهدفون وهناك حقد علينا وغل من أننا أرض الحضارة والثقافة والنيل والأزهر".