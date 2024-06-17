فنانة تعلن عن تعاونها الأوّل مع نجم شهير.. هذا جديدهما

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أعلنت الفنانة يسرا اللوزي بدء تصوير مسلسل "السراب"، ليكون التعاون الأول لها مع النجم خالد النبوي.وقالت اللوزي إن مسلسل "السراب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية.المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته نجلاء بدر، دايموند عبود، إنجي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.يشار الى انه مكون من عشر حلقات ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.