Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة تعلن عن تعاونها الأوّل مع نجم شهير.. هذا جديدهما

Lebanon 24
17-06-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1212936-638542638295493655.jpg
Doc-P-1212936-638542638295493655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة يسرا اللوزي بدء تصوير مسلسل "السراب"، ليكون التعاون الأول لها مع النجم خالد النبوي.


وقالت اللوزي إن مسلسل "السراب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية.
Advertisement


المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته نجلاء بدر، دايموند عبود، إنجي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.



يشار الى انه مكون من عشر حلقات ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:15 | 2024-06-18
02:17 | 2024-06-18
00:45 | 2024-06-18
00:17 | 2024-06-18
15:00 | 2024-06-17
14:11 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24