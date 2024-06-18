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فنون ومشاهير

توقيف فنان معروف جدّاً... كان يقود سيارته وهو بحالة سكر

Lebanon 24
18-06-2024 | 13:46
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أفادت سلطات جزيرة لونغ ايلاند في نيويورك بأنه تم توقيف المغني جاستن تيمبرليك بتهمة القيادة وهو مخمور.

وفقا لبيان صادر عن مكتب مدعي مقاطعة سوفولك فمن المتوقع توجيه الاتهام لتيمبرليك في ساغ هاربور على الطرف الشرقي من لونغ ايلاند. (روسيا اليوم)
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الولايات المتحدة.. توقيف مغن شهير أثناء قيادته سيارته وهو في حالة سكر
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جاستن تيمبرليك

توقيف

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