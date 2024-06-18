توقيف فنان معروف جدّاً... كان يقود سيارته وهو بحالة سكر

أفادت سلطات جزيرة لونغ ايلاند في نيويورك بأنه تم توقيف المغني جاستن تيمبرليك بتهمة القيادة وهو مخمور.



وفقا لبيان صادر عن مكتب مدعي مقاطعة سوفولك فمن المتوقع توجيه الاتهام لتيمبرليك في ساغ هاربور على الطرف الشرقي من لونغ ايلاند. (روسيا اليوم)

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