وديع الشيخ يثير الجدل.. تعليقات ساخرة وصلت إلى حدّ التنمّر (فيديو)

أطلق الفنان وديع الشيخ أغنيته الجديدة الّتي تحمل إسم "كل 100 سنة"، والّتي صوّرها على طريقة الفيديو كليب.

واعتمد الفنان وديع الشيخ في الفيديو كليب الجديد إطلالة باللون الزهري وحوّل لون شعره إلى الأشقر في مفاجأةٍ فاقت كلّ التوقعات.

وسرعان ما تحوّل "لوك" وديع الشيخ الجديد إلى مادّة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت بعض الانتقادات اللاذعة إلى حدّ التنمّر على الفنان الشهير. ( lbc)