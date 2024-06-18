بالصورة.. نيكولا معوض ونجم شهير يجتمعان في البحر

لاقت صورة الفنان نيكولا معوض وطفلته برفقة النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ مع طفلته تفاعلاً واسعاً.





وعلق معوض على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وهو في رحلة عائلية إلى البحر، بالقول: "هناك شيء جميل في كل لحظة تقضيها مع أشخاص. اجعل كل لحظة من حياتك ذات أهمية. أخوة".

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