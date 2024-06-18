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فنون ومشاهير

إطلاق سراح جاستن تمبرليك.. هذا ما حصل ليلة توقيفه في نيويورك

Lebanon 24
18-06-2024 | 23:00
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أطلقت الشرطة المحلية في مدينة نيويورك، أمس الثلاثاء، سراح نجم البوب جاستن تمبرليك، بعد القبض عليه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.
 

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أنه من المتوقع أن يمثل تمبرليك أمام المحكمة في وقت لاحق بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بعد الإفراج عنه من دون كفالة.
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وقالت شرطة ساج هاربور إنها رصدت جاستن لأول مرة بعد أن تجاوز إشارة توقف على بعد ما يزيد قليلاً على نصف ميل من فندق، حيث غادر لقاء مع الأصدقاء.

 

وأضافت أن النجم الأميركي فشل في البقاء في خط مستقيم على الطريق، وتم تتبعه لمسافة نصف ميل تقريبًا قبل أن يصلوا أخيرًا، حيث تم إيقافه في نهاية الأمر عند تقاطع طرق سكنية؛ إذ اشتبهوا في أنه كان تحت تأثير الكحول.

 

واشارت الشرطة الى أن جاستن كان غير قادر على تشتيت الانتباه، وكلامه بطيء وغير مستقر، حيث كان أداؤه سيئًا في جميع اختبارات الرصانة الميدانية.

 

وحضر عدد من أصدقاء جاستن إلى مكان توقف صديقهم، محاولين إقناع رجال الشرطة بإيقافه، لكنهم رفضوا؛ إذ قُيِّدَت يدا جاستن وأُلقي القبض عليه.
المصدر: فوشيا
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