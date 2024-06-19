بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)

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توفيت "أم كلثوم" التي اشتهرت بلقب "كوكب الشرق" في عام 1975 بعمر 70 عاما، الا أنها "ستعود" للغناء مجددا، بل ستظهر لمن يحضرون حفلها ويستمعون اليها، وكأنها أمامهم على قيد الحياة.الحفل هو من فعاليات "مهرجان موازين" الذي يبدأ الجمعة المقبل، ويستمر حتى 29 حزيران الجاري في مدينة الرباط المغربية، وستظهر فيه "أم كلثوم" بتقنية Holography أو "هولوغرام" عربيا، وفقا لما ورد في بيان "فيسبوكي" عبر الصفحة الرسمية للمهرجان، الذي ينظم الحفل ويقيمه مساء الأحد المقبل على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس في العاصمة المغربية."الفن يتجدد بأسماء الأساطير"وجاء في البيان "استعدوا لسهرة مميزة مع تكنولوجيا هولوغرام الساحرة لإحياء الحفل الكبير لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، لأن الفن يتجدد بأسماء الأساطير" وهو الخبر الذي وجد تفاعلا من جمهور المهرجان عبر عشرات التعليقات.وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام "التصوير التجسيمي" لإعادة تقديم أغنيات أم كلثوم، ففي 2019 أقيم حفل غنائي بدار الأوبرا في دبي ظهرت أم كلثوم فيه بتقنية "هولوغرام" بحسب ما نرى ونسمع في الفيديو المعروض أعلاه.ثم تكررت التجربة بحفل أقيم داخل "قصر عابدين" في القاهرة، وبعدها تمت الاستعانة في 2021 بالتقنية نفسها لتقديم حفل غنائي للفنانة في مدينة الرياض السعودية. كما استعاد الجمهور الأردني حضور أم كلثوم العام الماضي في حفل "هولوغرامي" أقيم في قصر الثقافة بالعاصمة عمان.(العربية)