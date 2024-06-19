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فنون ومشاهير

أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2024 | 03:46
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تشارك الممثلة نادين الراسي في تصوير مسلسل "قلب أسود" مع الممثل السوري باسم ياخور، وتقوم أحيانا بنشر لقطات من كواليس التصوير عبر خاصيّة الستوري على تطبيق انستغرام.
 
وقامت نادين مؤخرا بملقب بزميلها ياخور.
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وأعاد باسم نشر ستوري وقع فيها ضحية مقلب نادين حيث أرعبته، فعلّق على الفيديو قائلاً "الله يثبت العقل والدين"، وكتب قائلاً "والله هلكتني رح احكي مع حالي بعد هالمسلسل".

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