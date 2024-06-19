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فنون ومشاهير
زوجة المذيع اللبناني الشهير تستمتع بوقتها في تونس.. وإطلالة نادرة لوالدتها المُحجبة (صور)
Lebanon 24
19-06-2024
|
04:37
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تقضي عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي إجازة مع عائلتها في بلدها الأم تونس.
ريم وهي زوجة المذيع ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي تقوم بنشر فيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام توثق فيها اللحظات الجميلة التي تقضيها مع زوجها وابنتيها بيلا وصوفيا.
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وأطلت ريم في إحدى الفيديوهات بالمايوه وهي تستمع بوقتها مع ابنتها.
كما ظهرت والدتها المحجبة في إطلالة نادرة لها.
يُذكر ان ريم ووسام يعيشان مع ابنتيهما منذ سنوات في مدينة دبي.
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