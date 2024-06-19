بعد توقيفه أمس... إطلاق سراح الممثل الشهير وجلسة قضائيّة بانتظاره في هذا التاريخ





ومن المتوقع أن يمثل تمبرليك أمام المحكمة في 26 تموز المقبل.

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وقالت شرطة ساج هاربور إنها رصدت جاستن بعد تجاوزه إشارة توقف على بعد ما يزيد قليلاً على نصف ميل من فندق، كان يتناول فيه العشاء مع مجموعة من أصدقائه. بعدما ألقت شرطة نيويورك القبض على الفنان جاستن تمبرليك بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، أطلقت سراحه، وذلك قبل أيام من حفله في شيكاغو الجمعة.ومن المتوقع أن يمثل تمبرليك أمام المحكمة في 26 تموز المقبل.وقالت شرطة ساج هاربور إنها رصدت جاستن بعد تجاوزه إشارة توقف على بعد ما يزيد قليلاً على نصف ميل من فندق، كان يتناول فيه العشاء مع مجموعة من أصدقائه.

وأوضحت الشرطة أن تمبرليك فشل في البقاء في خط مستقيم على الطريق، وتم تتبعه لمسافة نصف ميل تقريباً، قبل إيقافه عند تقاطع طرق سكنية، إذ اشتبهوا في أنه كان تحت تأثير الكحول.

وأشارت الشرطة الى أن جاستن كان غير قادر على الانتباه، وكلامه بطيء وغير مستقر، حيث كان أداؤه سيئاً في جميع اختبارات الرصانة الميدانية. (الامارات 24)