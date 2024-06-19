بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة.. الفنان ريان يكشف لأوّل مرّة سبب إصابته بمرض السرطان (فيديو)

كشف الفنان ريان، أنّه أُصيب بمرض السرطان، بسبب التدخين.

وأشار إلى أنّه كان يُدخّن لحوالي 20 سنة، أكثر من علبتيّ سجائر في اليوم.

وقال إنّ الطبيب طلب منه التوقّف عن التدخين، وأضاف أنّه بدأ يتعافى بعد إجرائه عمليّة جراحيّة. (رصد لبنان24)