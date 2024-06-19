عمرو دياب وفنانة لبنانية مشهورة في فيلم جديد.. اليكم التفاصيل

عبّر الفنان المصري عمرو دياب عن سعادته بلقاء الجمهور من خلال عمل سينمائي، وذلك في تعليقه الأول على إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن عودته الى عالم السينما.

وفي التفاصيل، نشر عمرو دياب على حسابه الشخصي عبر "إنستغرام" فيديو ظهر فيه مع المستشار تركي آل الشيخ، وعلّق عليه قائلاً: "انتظروا أشياء كبيرة قريباً".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن عودة عمرو دياب الى السينما بعد غياب أكثر من 30 عاماً، حيث أشار إلى أن "الهضبة" سوف يقدّم فيلماً مع الفنانة نانسي عجرم، وذلك في تجربة العودة الى فن الزمن الجميل. (الجديد)