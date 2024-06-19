بسمة بوسيل تطرح الأغنية الثانية.. وتامر حسني يدعمها (فيديو)

دعم الفنان تامر حسني، طليقته الفنانة بسمة بوسيل، بعد طرحها أحدث أغنياتها بعنوان "قال في حقي"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرًا بأغنية "البدايات".

وكانت بسمة قد نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" مقطع فيديو من الأغنية، وعلقت عليه بقولها: "قال في حقي كل خير .. قال كلام عاقل كبير"، ليرد عليها تامر معلقاً على الفيديو: "أغنية حلوة أوي أوي يا بسوووووم ربنا يوفقك واختيار فعلاً راقي". (لها)