بغاية الجمال.. شقيقة فنانة لبنانية شهيرة تطلق أغنية باللهجة المصرية (صور)

سجلت الفنانة منال نعمة أجدد أعمالها الغنائية "أم الدنيا"، المقرر ظهورها للنور نهاية الشهر الجاري.



وتخوض منال عبر الأغنية مغامرة الغناء باللهجة المصرية لأول مرة في أغنية "اوريجينال"، قررت إهدائها الجمهور المصري تزامنا مع احتفالات عيد "ثورة 30 حزيران".

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وقالت منال: "الأغنية تعبر عن حبي لمصر وللمصريين من واقع حياة أنا عشتها هنا منذ انتقالي واستقراري بالقاهرة، وتعبر عن مدى الأمان والطمأنينة التي عشتها مع المصريين ولم أشعر أبدا بالغربة ولا كوني لست مصرية"، كما أضافت، عندما قررت تقديم أغنية باللهجة المصرية اخترت أن تكون حقيقية وتعكس ماعشته فعلا وسط طيبة واحتضان المصريين".



وتبدأ منال نعمة عبر الأغنية انطلاقة فنية جديدة في مشوارها الموسيقي من مصر، حيث تعد أولى بشائر مشروع ألبومها الغنائي الجديد، الذي تنوي إصدار كافة أغانيه باللهجة المصرية.



يُذكر أن منال نعمة مغنية وملحنة لبنانية، تنحدر من أسرة نعمة الفنية العريقة في بيروت، والتي تضم تسع أشقاء وشقيقات جميعهم فنانين معروفين من بينهم الفنانة عبير نعمة والفنان جورج نعمة، وتستقر منال حاليا في القاهرة وتعمل معلمة للموسيقى في "كولاج دولاسيل" أقدم المدارس الفرنسية في مصر.(لها)



