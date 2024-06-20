Advertisement

فنون ومشاهير

كايلي جينر تنهار بالبكاء بعد تعرضها للانتقادات بسب ملامحها... وهذا ما قالته

Lebanon 24
20-06-2024 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1214035-638545029227941101.jpg
Doc-P-1214035-638545029227941101.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انهارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بالبكاء بعد تعرضها لحملة انتقادات كبيرة، إذ قال بعض الأشخاص إنها "بدت كبيرة في السن" في الصور التي التقطت لها في أسبوع الموضة في باريس في شهر كانون الثاني الفائت.
Advertisement

وظهرت كايلي في الحلقة الجديدة من برنامج “The Kardashians” وهي تشتكي لشقيقتها كيندال جينر من سخرية الناس من ملامح وجهها.

وقالت كايلي إنها "لم تضع الكثير من المكياج"، معبرةً عن شعورها بالإحباط والحزن تجاه معجبيها وأطباء الأمراض الجلدية والتجميلية الذين أشاروا إلى ظهور التجاعيد بشكل واضح على وجهها.

واعتقد بعض المعجبين أنها استخدمت الكثير من حقن الفيلر تحت عينيها وعلى عظام خدّيها، ما أدى إلى ظهور تجاعيد بارزة على وجهها.

وتابعت كايلي: "أنا أسمع أشياء سيئة عن نفسي طوال الوقت"، مضيفةً: "أعتقد أن الأمر معي لن يتغير أبدًا"، ثم انهارت بالبكاء.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:20 | 2024-06-20
13:00 | 2024-06-20
11:48 | 2024-06-20
06:44 | 2024-06-20
05:02 | 2024-06-20
04:33 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24