الموت يفجع فنانا شهيرا: كنت خايف يجي هيدا اليوم (صورة)

فجع الفنان العراقي الكسندر علوم زوج الفنانة رحمة رياض بوفاة جدته التي كانت بمقام والدته.

وأعلن ألكسندر علوم عن وفاة جدته ، حيث شارك مجموعة من الصور التي تجمعهما في أوقات مميزة عاشاها سوياً، و علق علوم على المنشور بكلمات مؤثرة تحدث فيها عن علاقته بجدته و عن مدى حبه لها، حيث قال: "وداعك اصعب شي بهاي الدنيا ،وكنت خايف يجي هيدا اليوم يا حبيبتي يا كل شي بدنيتي ،شكرا بيبي على كل شي، تعبتي وياي وربيتيني وعوضتيني عن حب الدنيا كلها، الله وياج يا قطه من روحي.

واضاف علوم : الله يرحم قلبك وشيبات شعرك وضحكاتك اللهم بردا وسلاما على قبر جدتي كانت منبع الامان لي بدعواتها،اصبحت الان يتيم بدونها، معظمكم يعلم أن جدتي كانت نور حياتي وروحي. يؤسفني أن أعلن أنها وافتها المنية. الله يرحم روحها الجميلة . لقد كانت أكثر من مجرد جدة بالنسبة لي، كانت المرأة التي ربتني، وحمتني، وأعطتني القوة والشجاعة لأصبح الرجل الذي أنا عليه اليوم. أنا وعائلتي مدينون لها بكل شيء.

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