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فنون ومشاهير

بعد الجدل..ماغي بوغصن تكشف حقيقة تقليدها إعلامية شهيرة

Lebanon 24
20-06-2024 | 13:00
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كشفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن ضيفتها خلال برنامجها "هي وبس"، الذي تقدّمه على شاشة قناة cbc، السبت المقبل.

 ونشرت الشربيني برومو الحلقة التي ستستضيف فيها الفنانة ماغي بوغصن، في أول ظهور لها بعد جدل تقليدها لمقدّمة البرنامج، خلال مسلسل "ع أمل"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.

 وتكشف بوغصن في الحلقة تفاصيل نجاحها في الموسم الرمضاني الماضي، وكيف استقبلت آراء الجمهور حول تشبيهها برضوى الشربيني حين جسدت شخصية إعلامية تدعى "يسار"، تدافع عن حقوق المرأة وتناصرها، وعلّق الجمهور على شخصيتها في المسلسل بأنها مُستنسخة من أداء الإعلامية المصرية شكلاً ومضموناً. (لها)

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