القبض على مغني شهير بتهمة "الإخلال بالأمن".. اليكم التفاصيل

ألقت السلطات الأميركية القبض على مغني الراب الشهير ترافيس سكوت في ميامي بيتش بولاية فلوريدا، بتهمة "الإخلال بالأمن وهو في حالة سكر"، حسبما أفاد بلاغ توقيفه.

وأوقف المغني الأميركي البالغ 33 عاما، واسمه الحقيقي جاك بيرمون ويبستر، صباح الخميس.

وبحسب تقرير الشرطة، كان ترافيس سكوت يصرخ في ركاب يخت في ميناء ميامي بيتش.

وبعد التواصل مع الشرطة، حضرت مجموعة من عناصرها إلى المكان وطلبوا منه مرات عدة المغادرة.

وبعد مغادرة الميناء، عاد ترافيس سكوت بعد 5 دقائق وبدأ بالصراخ مجددا لركاب اليخت.

وعند استجوابه، أقر أنه كان قد شرب الكحول مبررا بالقول "إنها ميامي"، بحسب تقرير الشرطة.

(سكاي نيوز)