حقيقة غضب ميّ كساب من ترتيب اسمها على تتر" العتاولة"

كشف أحمد خالد موسى، مخرج مسلسل "العتاولة" حقيقة ما انتشر عن غضب الفنانة مي كساب من ترتيب اسمها على تتر المسلسل الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقال موسى: "شكل الاتفاق الذي يتم قبل أن نبدأ المسلسل يغلق كل هذه الأزمات، يعني مثلًا نقول للفنان أنت من حقك أن يكتب اسمك رقم واحد، يعني على سبيل المثال باسم سمرة في المكانة دي ينفع يعمل مسلسل لوحده ويبقى متصدر".

واستكمل: "لكن باسم سمرة جاي مسلسل العتاولة وهو يعرف أن أحمد السقا أول اسم، فباسم بمنتهى اللذاذة قال يا جماعة أنا عايز اسمي يتكتب آخر اسم في التتر، ونكتب كل هؤلاء يلتقون مع باسم سمرة، وبالفعل مفيش مشكلة لأنه ليس يوم 1 رمضان بدأنا نفكر في ترتيب الأسماء على التتر".

وأضاف أحمد خالد موسى: "لو عملنا كده وده عن تجربة لو اديت الناس حقها هتقولك بس أنا حاسس إن كان المفروض يتعمل غير كده، بس الأحسن إن الاتفاق يتعمل قبل ما السيناريو يذهب للفنان، ومي كساب لم تعترض على ترتيب "العتاولة"".

(لها)