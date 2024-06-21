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فنون ومشاهير

سُرِقَت بدون علمه... حسام حبيب يتخذ قرارًا عقب تسريب تسجيلاته ضد شيرين

Lebanon 24
21-06-2024 | 02:19
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قرر الفنان المصري حسام حبيب مقاضاة أي شخص ينشر المقاطع الصوتية المسربة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون موافقته، والتي يتحدث فيها عن زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب وأسرتها.


وعلم موقع "فوشيا" من مصادره بأن التسريبات الصوتية التي نُشرت لحسام حبيب حقيقية، ولكنها قديمة، كانت بينه وبين صديق مقرب له، لكنها سُرِقَت من هاتفه بدون علمه.
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وأشارت المصادر إلى أن حبيب سيقاضي أي شخص يتداول تلك المقاطع؛ لأنه لم يصرح لها بالنشر، وإنما كانت عبارة عن تسجيلات متبادلة بينه وبين صديق له.


يذكر أن حسام حبيب كان قد تحدث في تلك المقاطع عن قيام أسرة شيرين عبد الوهاب باستغلالها وقيام شقيقها ببيع منصاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوكيل مُلغى.
 

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد كشفت منذ أيام عن خطبتها من رجل أعمال مصري من خارج الوسط الفني بعد عدة أشهر من انفصالها عن الفنان حسام حبيب، الذي أحب أن يهنئها على الخطبة، وتمنى لها التوفيق في حياتها المستقبلية. (فوشيا)
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