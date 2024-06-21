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فنون ومشاهير

مذيعة بولنديّة تفقد وعيها... شاهدوا ما جرى معها خلال البثّ المباشر!

Lebanon 24
21-06-2024 | 05:58
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فقدت مذيعة بولندية وعيها خلال بث مباشر بعد أن شعرت بالتعب نتيجة وقوفها تحت الشمس طوال النهار.

وذكر موقع "wirtualnemedia" البولندي أنه خلال البرنامج الصباحي الذي بدأ كالمعتاد في الساعة 7.30، وقبيل الساعة 9.00 ببضع دقائق، بدأت المذيعة سيفيرنيوك ماسيوروفسكا تقدم رسالتها، وما لبثت أن بدأت تترنح ومن ثم أغمي عليها والتقطت الكاميرا كيف جاء أحد العمال للمساعدة.
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وبعد عودة المذيعة والمعلقين إلى البثّ، أوضحت ماسيوروفسكا أنها فقدت وعيها لأنها كانت واقفة في الشمس لفترة طويلة.

وكتب في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "لا داع للقلق أنا على قيد الحياة وسأستمر في رفع ضغط دم الأشرار". (روسيا اليوم)
 
 

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