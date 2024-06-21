Advertisement

فنون ومشاهير

حالتها كانت خطيرة جدّاً... لأوّل مرّة عابد فهد يتحدّث عن مرض إبنته ليونا

Lebanon 24
21-06-2024 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1214366-638545842567268720.jpg
Doc-P-1214366-638545842567268720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث الممثل السوري عابد فهد لأوّل مرّة، عن مرض ابنته ليونا، بعد اكتشافه خلال وجودها في كندا، حيث أُصيبت بمتلازمة "فقر الدم اللاتنسجي" قبل سنتين، وهو مرض مناعي يصيب كريات وصفائح الدم.

وقد علمت ابنته بمرضها وهي في كندا لوحدها، حيث كانت في أول سنة دراسية لها في الجامعة، ومن ثم علم والداها بالأمر، وسافرا للوقوف بجانبها.
Advertisement

واضطرت ابنته للتوقف عن الدراسة لتكمل رحلة علاجها منتظرة متبرعًا ملائمًا لها.
 
وبعد 8 أشهر عثرت ليونا على متبرع لها، وتم زرع النخاع العظمي المطابق لها، واستكملت رحلة علاجها حيث وصف عابد ابنته بالفتاة الصبورة والقوية، وتحملت العديد من الأوجاع ومراحل العلاج المتعبة حتى وصلت للشفاء التام الأشبه بالمعجزة، موضحًا أن ابنته كانت ذاهبة إلى الدراسة في كندا لتكتشف انها تحتوي على أفضل مستشفى لعلاج حالات مرض الدم وتحديدًا مرضها النادر.

واختتم عابد حديثه بأن ابنته عادت لاستكمال مسيرتها الدراسية، حيث غيرت تخصصها الجامعي من علم النفس للإخراج والسينما، واصفًا رحلة مرضها وعلاجها بدرس عظيم جعل منها شخصية مميزة، حيث ستكون لها بصمة وتأثير لدى كل من يعرفها. (فوشيا)
 
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:01 | 2024-06-21
07:32 | 2024-06-21
06:30 | 2024-06-21
05:58 | 2024-06-21
04:36 | 2024-06-21
02:19 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24