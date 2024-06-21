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فنون ومشاهير
حالتها كانت خطيرة جدّاً... لأوّل مرّة عابد فهد يتحدّث عن مرض إبنته ليونا
Lebanon 24
21-06-2024
|
09:26
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تحدث الممثل السوري عابد فهد لأوّل مرّة، عن مرض ابنته ليونا، بعد اكتشافه خلال وجودها في كندا، حيث أُصيبت بمتلازمة "فقر الدم اللاتنسجي" قبل سنتين، وهو مرض مناعي يصيب كريات وصفائح الدم.
وقد علمت ابنته بمرضها وهي في كندا لوحدها، حيث كانت في أول سنة دراسية لها في الجامعة، ومن ثم علم والداها بالأمر، وسافرا للوقوف بجانبها.
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واضطرت ابنته للتوقف عن الدراسة لتكمل رحلة علاجها منتظرة متبرعًا ملائمًا لها.
وبعد 8 أشهر عثرت ليونا على متبرع لها، وتم زرع النخاع العظمي المطابق لها، واستكملت رحلة علاجها حيث وصف عابد ابنته بالفتاة الصبورة والقوية، وتحملت العديد من الأوجاع ومراحل العلاج المتعبة حتى وصلت للشفاء التام الأشبه بالمعجزة، موضحًا أن ابنته كانت ذاهبة إلى الدراسة في كندا لتكتشف انها تحتوي على أفضل مستشفى لعلاج حالات مرض الدم وتحديدًا مرضها النادر.
واختتم عابد حديثه بأن ابنته عادت لاستكمال مسيرتها الدراسية، حيث غيرت تخصصها الجامعي من علم النفس للإخراج والسينما، واصفًا رحلة مرضها وعلاجها بدرس عظيم جعل منها شخصية مميزة، حيث ستكون لها بصمة وتأثير لدى كل من يعرفها. (فوشيا)
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