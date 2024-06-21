فنانة شهيرة تصيبها حساسية مفاجئة في بيروت.. وشاب لبناني ينقلها للمستشفى بدراجته النارية! (صور)

تعرضت الفنانة الكويتية الشهيرة روان بن حسين في لبنان إلى نوع من الحساسية المفاجئة.

وكشفت بن حسين عبر حسابها على "سناب شات" عن بقع حمراء ظهرت على يديها وقدميها، إلى جانب منطقة الرقبة والصدر، وأجزاء من الوجه.

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وأثناء سيرها في الشارع بحثًا عن سيارة أجرة توصلها إلى أقرب مستشفيات بيروت، قام أحد الشبان بعرض المساعدة عليها، وإيصالها بدراجته النارية إلى المستشفى، وقد وثقت روان ما جرى بمقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي تجلس وراء سائق الدراجة، فيما تقول: " ما فيه أطيب من الشعب اللبناني، ما لقيت تاكسي أخذني بالسيكل".



وأوضحت أن السائق كان أحد المارة في الشارع، إلا أنه حين قابلها ورأى حالتها عرض عليها المساعدة، حتى قبل أن يدرك أنها شخصية مشهورة. وأثناء سيرها في الشارع بحثًا عن سيارة أجرة توصلها إلى أقرب مستشفيات بيروت، قام أحد الشبان بعرض المساعدة عليها، وإيصالها بدراجته النارية إلى المستشفى، وقد وثقت روان ما جرى بمقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي تجلس وراء سائق الدراجة، فيما تقول: " ما فيه أطيب من الشعب اللبناني، ما لقيت تاكسي أخذني بالسيكل".وأوضحت أن السائق كان أحد المارة في الشارع، إلا أنه حين قابلها ورأى حالتها عرض عليها المساعدة، حتى قبل أن يدرك أنها شخصية مشهورة.