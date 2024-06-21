Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تصيبها حساسية مفاجئة في بيروت.. وشاب لبناني ينقلها للمستشفى بدراجته النارية! (صور)

Lebanon 24
21-06-2024 | 15:07
A-
A+
Doc-P-1214458-638546044665626082.jpg
Doc-P-1214458-638546044665626082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت الفنانة الكويتية الشهيرة روان بن حسين في لبنان إلى نوع من الحساسية المفاجئة.
 
وكشفت بن حسين عبر حسابها على "سناب شات" عن بقع حمراء ظهرت على يديها وقدميها، إلى جانب منطقة الرقبة والصدر، وأجزاء من الوجه. 
Advertisement
 
e8be34d5-05d7-444d-a054-673beabf78ea


وأثناء سيرها في الشارع بحثًا عن سيارة أجرة توصلها إلى أقرب مستشفيات بيروت، قام أحد الشبان بعرض المساعدة عليها، وإيصالها بدراجته النارية إلى المستشفى، وقد وثقت روان ما جرى بمقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي تجلس وراء سائق الدراجة، فيما تقول: " ما فيه أطيب من الشعب اللبناني، ما لقيت تاكسي أخذني بالسيكل".

وأوضحت أن السائق كان أحد المارة في الشارع، إلا أنه حين قابلها ورأى حالتها عرض عليها المساعدة، حتى قبل أن يدرك أنها شخصية مشهورة.
 
f542ae34-376f-4093-9edd-1a03de254e25


ولفتت روان إلى أنه انتظرها في الخارج إلى حين انتهائها من تلقي العلاج، لكنها شكرته وأخبرته أن سائقها الخاص ينتظرها خارجًا.

وطمأنت روان متابعيها على صحتها، وذلك بعد أخذها لإبرة كورتيزون من أجل الحساسية، وعلَّقت: "أنا بخير يا عمري أنتم، أعطوني إبرة كورتزون، وراحت الحساسية الحمد الله". (فوشيا)
 
 
a4b7d548-683f-4714-82b0-6de96304fef2
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:30 | 2024-06-21
11:30 | 2024-06-21
09:26 | 2024-06-21
08:01 | 2024-06-21
07:32 | 2024-06-21
06:30 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24