بعد تسريبات حسام حبيب.. فنان مصري شهير يُفجر قنبلة عن أهل شيرين عبد الوهاب هذا ما قاله

دخل الفنان المصري تامر عاشور على خط تسريبات زميله حسام حبيب، طليق الفنانة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب، وحديثه بالسوء عن أهلها.



وأكد عاشور في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، اليوم السبت، أن كل ما قيل غير صحيح، مشددا على أن كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها.



كما أضاف أن أهل صاحبة "آه يا ليل" لم يظهروا في حياتها آخر سنتين إنما هم معها منذ زمن.



وكتب قائلا: "كل اللي اقدر اقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب.. ان مفيش كلمه واحده بس من اللي اتقالت وانتشرت صح".



كذلك شدد على أنه قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخيها. ودعا إلى أن "يبتعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل"، وفق توصيفه.

.. كل اللي اقدر اقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب .. ان مفيش كلمه واحده بس من اللي اتقالت وانتشرت صح انا قريب من اهل شيرين ووالدتها واخوها .. انا برضه اقولها اني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها … اهل شيرين مظهروش ف حياتها اخر سنتين تلاته اهل شيرين هم اهل شيرين من زمان كل… — Tamer Ashour (@TamerAshour) June 21, 2024 Advertisement

تلميح لحسام حبيب؟!

إلى ذلك، ألمح إلى جهات تحاول الإيقاع بالمطربة الشهيرة، دون أن يسميها، مضيفا أن كل مشاكلها تفجرت بسبب هؤلاء، في إشارة فهمت أنها دلالة على حبيب. وقال: "لو اللي حواليك فشلة غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله فعدم وجودهم بمنتهى السهوله".



وختم مؤكداً أنه دخل بيت شيرين واحتك بأهلها وأمها، لذا وجب عليه أن يقول كلمة حق.



أتى هذا التعليق بعدما انتشرت أمس تسريبات صوتية لحبيب يتحدث فيها عن معاناة شيرين مع أهلها، وتعديهم عليها وسلب أموالها وحتى حساباتها على مواقع التواصل.



فيما خرج طليق الفنانة مؤكداً أن تلك التصريحات قديمة وقد سرقت من هاتفه، متوعداً كل من يتطاول عليه أو يسيء إليه قدحاً وذماً بملاحقته قضائياً.



بدوره، خرج محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين، ببيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، توعد فيه باللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر تلك التسجيلات، واصفا إياها بـ"الأكاذيب".(العربية)





