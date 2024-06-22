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فنون ومشاهير

خبر حزين.. الفنانة السورية رويدا عطية تعلن اعتزالها الفن لهذا السبب

Lebanon 24
22-06-2024 | 12:00
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منذ زواجها وانجابها ابنها الوحيد زين، ابتعدت الفنانة السوريّة رويدا عطية عن الإصدارات الفنيّة الجديدة والحفلات الغنائيّة وصولاً إلى الإختفاء تدريجياً عن مواقع التواصل الاجتماعي.

 وتساءل محبّو الفنانة رويدا عطية مراراً وتكراراً عن موعد عودتها إلى الساحة الغنائيّة بأعمالٍ فنيّة جديدة، ليأتي الجواب منها في الساعات الماضية بإعلان خبر إعتزالها.

 وفي التفاصيل، أعلنت الفنانة رويدا عطية اعتزالها بالقول "لن أعود خلص. سأكمل مسيرتي كأمّ، الله يحفظ ابني ويحفظ كل أولاد العالم".

 وأحزن هذا الخبر كل محبّي فنّ رويدا عطية الّتي قدّمت بصوتها الطربي مجموعة من أنجح الأغنيات في مسيرتها الفنيّة، بعدما انطلقت في عالم الإحتراف اثر الشعبية الّتي اكتسبتها خلال اشتراكها ببرنامج "سوبر ستار". (lbc)

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