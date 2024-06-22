قصي خولي: فنان سوري رفض وجودي بالوسط وبعدها أصبح يتابعني

لم يتردد الفنان السوري قصي خولي، في الكشف عن اسم النجم الكبير، الذي رفض تواجده في الساحة الفنية بداية دخوله إلى عالم التمثيل، مرجعا ذلك لعدم اقتناعه بالموهبة التمثيلية التي يتمتع بها خولي، حيث وصفها حينها "بغير الظريفة".

وقال خولي خلال لقاء له مع برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي”، الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي، إن ذات الفنان أصبح مع مرور الوقت من أشد معجبيه ومتابعيه، حيث وجه له التحية والتقدير، كاشفا عن اسم النجم السوري سلوم حداد.

واعتبر خولي أن تغيير وجهات نظر عمالقة الفن في أداء ممثل صغير هو أمر في غاية الصعوبة، وهو بدوره استطاع إقناع حداد بموهبته وإبداعه، إذ تُعد “نقطة مهمة” يمكن وضعها له، بحسب تعبيره.

وبعد تعاقد الفنان السوري مع شركة “إيغل فيلمز” للإنتاج والتوزيع الفني، رفض الاختيار بين زميلتيه ماغي بو غصن ونور الغندور للتعاون معها، حيث تمنى أن يجتمع رفقتهما في عمل فني واحد، ليضع الجميع بصمته المختلفة وأهم ما يتميز به.

ووصف الفنانة ماغي بو غصن “بالمحترفة والمختلفة”، بسبب طبيعة اختيارها للأدوار، حيث تتعمق بتفاصيل الشخصية والهدف الذي تُريد إيصاله للجمهور، مع عدم توجيه الاهتمام للشكل الخارجي للشخصية وجمالها والملابس التي سترتدينها.

واعتبر قصي أن الفنانة نور الغندور تتمتع “بذكاء وشطارة”، لكونها لم تعتمد على جمالها وحضورها، حيث تقرأ السيناريوهات، وتجتهد في أدوراها، وأيضا تتشابه مع ماغي بعدم اهتمامها بالشكل الذي ستظهر خلاله أمام جمهورها على الشاشات التلفزيونية.

(فوشيا)