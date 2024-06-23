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فنون ومشاهير

سعد لمجرد إلى التمثيل قريبًا... وإليسا تميمة النجاح

Lebanon 24
23-06-2024 | 04:13
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أبدى النجم المغربي سعد لمجرد حماسته بتعاون جديد يجمعه بالنجم المصري محمد رمضان، ولكن هذه المرة ليس من بوابة الغناء بل بالتمثيل، ليشاركه عمل يجمعهما سوياً مثل أغنية إنساي التي برع فيها النجمان بالغناء، واحتلت الأكثر استماعاً على مدار سنوات.
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التمثيل مع رمضان
وقد أكد لمجرد رغبته بدخوله عالم التمثيل للمرة الأولى، الذي وصفه بالعشق، متمنياً اقتحامه قريباً، مع شريك النجاح محمد رمضان، ليقفا سوياً في عمل فني سيجمعهما قريباً، مشيراً إلى أنه فاتح رمضان منذ فترة تصوير الكليب برغبته في عمل فني يشاركا فيه سوياً، لافتاً إلى أن الكرة الآن أصبح في ملعب رمضان.
إليسا تميمة النجاح
وتحدث لمجرد عن علاقته بالنجمة إليسا، لوسائل إعلام مؤخراً، واصفاً إياها بأنّها «تميمة النجاح» في أي عمل تدخله مع فنان آخر، مثنياً على التجربة التي جمعتهما من قبل في كليب "من أول دقيقة" التي طرحت عام 2022، حيث تمنى أن يكون هناك تعاون جديد يجمعهما سوياً، مشيراً إلى أن الغناء مع إليسا يضمن النجاح دائماً، مدللاً على ذلك بأنها إنسانة رائعة وطيبة القلب، قبل أن تكون فنانة؛ إذ إن نقاء قلبها هو السبب الرئيسي وراء نجاح أعمالها، ولذلك الجمهور يحبها لفنها ولشخصيتها.

جورج وسوف
وأشار سعد لمجرد إلى الزيارة التي جمعته بالفنان جورج وسوف في بيته، مشيراً أن حفاوة الترحاب الذي وجده منه، كأنه استقبال الملوك، وخلال اللقاء غَنّى في حَضرته واحدة من أكثر أغنياته قرباً لقلبه وهي أغنية «حلف القمر»، التي أُعجِبَ بها للغاية وأشاد بموهبته.

أغنية محبوبتي
 
 وعن أغنية "محبوبتي" التي جمعته بمواطنه الفنان حاتم عمور، فأشار إلى أنّ فكرة التعاون راودته منذ أكثر من 15 عاماً، منذ أن تعرفا الى بعض، حيث تأجلت الفكرة كثر من مرة إلى أن قررا سوياً العمل على نحو رسمي، فحصلا على الكلمات واللحن، وتم التصوير في مصر ليخرجها حسام الحسيني. (نواعم)
 
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