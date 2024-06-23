بعدما كشفت إصابتها بسرطان الثدي.. التعليق الأول لعمرو يوسف على مرض زوجته كندة علوش هذا ما قاله

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سيطرت حالة حزن كبيرة على محبي الممثلة السورية كندة علوش، بعد إعلان الأخيرة عن إصابتها بعدة أورام خبيثة في الثدي، وخضوعها لرحلة علاج طويلة ممتدة منذ أكثر من عام.واختفت كندة علوش في هذه الفترة عن الجميع، ولم تعلن عن نبأ مرضها، قبل أن توجه صدمة حزينة، بإعلانها الخبر في لقاء مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي.كندة أكدت على دعم زوجها الفنان المصري عمرو يوسف، الذي كان قلقا عليها للغاية ولم يتركها في أي مرحلة من مراحل العلاج، وكان يدعمها نفسيا بشكل كبير.عمرو يوسف علّق للمرة الأولى على مرض زوجته، ووجه رسالة إليها عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلا "الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله.. الحمدلله على كل شيء.. ظروف صعبة مرينا بيها على مدار سنتين".وتابع عمرو يوسف متحدثا عما واجهته زوجته طوال هذه الرحلة قائلا "أنت كنت مؤمنة ومسلمة أمرك لله.. ظهورك وكلامك قوى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة.. لكن انت في عز تعبك اديتيهم قوة".وحاول الفنان المصري توجيه دعم نفسي كبير لزوجته قائلا "ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا.. ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان عشان انتي تستاهلي كل حب الدنيا.. يا أجمل قلب في الدنيا".واختتم رسالته بوضع اسمه في النهاية قائلا "عمرو"، كمن يرسل خطابا إلى محبوبته ويختتمه بتوقيعه، وهي الكلمات التي ردت عليها كندة علوش في تعليق وضعت من خلاله القلوب الحمراء.، كما تفاعل عدد كبير من محبي وزملاء الثنائي في الوسط الفني.(العربية)