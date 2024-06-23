26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعدما كشفت إصابتها بسرطان الثدي.. التعليق الأول لعمرو يوسف على مرض زوجته كندة علوش هذا ما قاله
Lebanon 24
23-06-2024
|
23:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيطرت حالة حزن كبيرة على محبي الممثلة السورية كندة علوش، بعد إعلان الأخيرة عن إصابتها بعدة أورام خبيثة في الثدي، وخضوعها لرحلة علاج طويلة ممتدة منذ أكثر من عام.
واختفت كندة علوش في هذه الفترة عن الجميع، ولم تعلن عن نبأ مرضها، قبل أن توجه صدمة حزينة، بإعلانها الخبر في لقاء مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي.
Advertisement
كندة أكدت على دعم زوجها الفنان المصري عمرو يوسف، الذي كان قلقا عليها للغاية ولم يتركها في أي مرحلة من مراحل العلاج، وكان يدعمها نفسيا بشكل كبير.
عمرو يوسف علّق للمرة الأولى على مرض زوجته، ووجه رسالة إليها عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلا "الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله.. الحمدلله على كل شيء.. ظروف صعبة مرينا بيها على مدار سنتين".
وتابع عمرو يوسف متحدثا عما واجهته زوجته طوال هذه الرحلة قائلا "أنت كنت مؤمنة ومسلمة أمرك لله.. ظهورك وكلامك قوى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة.. لكن انت في عز تعبك اديتيهم قوة".
وحاول الفنان المصري توجيه دعم نفسي كبير لزوجته قائلا "ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا.. ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان عشان انتي تستاهلي كل حب الدنيا.. يا أجمل قلب في الدنيا".
واختتم رسالته بوضع اسمه في النهاية قائلا "عمرو"، كمن يرسل خطابا إلى محبوبته ويختتمه بتوقيعه، وهي الكلمات التي ردت عليها كندة علوش في تعليق وضعت من خلاله القلوب الحمراء.، كما تفاعل عدد كبير من محبي وزملاء الثنائي في الوسط الفني.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل ستدخل أميركا لبنان؟ إقرأوا ما أعلنه تقرير إسرائيليّ!
Lebanon 24
هل ستدخل أميركا لبنان؟ إقرأوا ما أعلنه تقرير إسرائيليّ!
05:30 | 2024-06-23
23/06/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أتوا من دولة عربية وانضموا إلى "حزب الله".. مفاجأة عن هوية مستشارين عسكريين!
Lebanon 24
أتوا من دولة عربية وانضموا إلى "حزب الله".. مفاجأة عن هوية مستشارين عسكريين!
04:42 | 2024-06-23
23/06/2024 04:42:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّر صرافو الدولار؟ إجراء جديد!
Lebanon 24
ماذا قرّر صرافو الدولار؟ إجراء جديد!
03:15 | 2024-06-23
23/06/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيشبها كتير".. وسامة زوج نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتي الذي يصغرها بـ 15 عامًا تلفت الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
"بيشبها كتير".. وسامة زوج نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتي الذي يصغرها بـ 15 عامًا تلفت الجمهور (فيديو)
14:14 | 2024-06-23
23/06/2024 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوة إسرائيلية" تستعد لدخول لبنان.. من هي وماذا تفعل؟
Lebanon 24
"قوة إسرائيلية" تستعد لدخول لبنان.. من هي وماذا تفعل؟
12:00 | 2024-06-23
23/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:12 | 2024-06-24
زوجها فلسطيني.. وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة المعروفة تحتفل بعيدها بأجواء مميزة (صور)
01:29 | 2024-06-24
أطلت بفستان مُثير بنقشة التايغر.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
00:23 | 2024-06-24
يعمل في قطاع البورصة بقبرص.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى برفقة خطيبها الوسيم بأول إطلالة علنية (صور)
23:00 | 2024-06-23
"بعرفك ما بتحبني".. إليسا تُحرج معجبًا أمام الجميع بحفلها وفيديو يوثق ما جرى بينهما!
15:30 | 2024-06-23
تونسية وعارضة أزياء شهيرة: وسام بريدي يفاجئ زوجته بعيد ميلادها.. فكم أصبح عمرها؟ (فيديو)
14:14 | 2024-06-23
"بيشبها كتير".. وسامة زوج نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتي الذي يصغرها بـ 15 عامًا تلفت الجمهور (فيديو)
فيديو
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
24/06/2024 09:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
24/06/2024 09:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
24/06/2024 09:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24