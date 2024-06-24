تعرّض لكمين مع رفاقه.. وفاة مغنٍ خلال احتفاله بذكرى ميلاده الـ26 وتفاصيل تكشف ما جرى!





وقال المحامي لويس فوسو في بيان خاص إن فوليو، واسمه الحقيقي تشارلز جونز، كان يقيم في فندق "هوليداي إن" في تامبا بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن تم "طرده" من شقة مؤجرة عبر موقع Airbnb حيث كان يحتفل بذكرى ميلاده، وتعرض لكمين انتهى بمقتله وإصابة ثلاثة من أصدقائه.

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وأشار المحامي إلى أن النجم شارك قبل وفاته على حسابه في إنستغرام وتحديداً عبر خاصية "الستوري" صوراً وفيديوهات تظهره يحتفل بذكرى ميلاده، وظهر بجانب المسبح مع أصدقائه ومعجبيه في شقة مؤجرة على Airbnb. في حادث مأساوي، قتل نجم الراب خوليو فوليو يوم أمس الأحد، خلال احتفاله بذكرى ميلاد الـ 26 بحسب ما ذكر محاميه.وقال المحامي لويس فوسو في بيان خاص إن فوليو، واسمه الحقيقي تشارلز جونز، كان يقيم في فندق "هوليداي إن" في تامبا بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن تم "طرده" من شقة مؤجرة عبر موقع Airbnb حيث كان يحتفل بذكرى ميلاده، وتعرض لكمين انتهى بمقتله وإصابة ثلاثة من أصدقائه.وأشار المحامي إلى أن النجم شارك قبل وفاته على حسابه في إنستغرام وتحديداً عبر خاصية "الستوري" صوراً وفيديوهات تظهره يحتفل بذكرى ميلاده، وظهر بجانب المسبح مع أصدقائه ومعجبيه في شقة مؤجرة على Airbnb.

وأضاف فوسو أنه تم الترويج للحفلة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبحت صاخبة جداً، مما دفع الشرطة إلى إيقاف الحفل وإجبار جونز على المغادرة، فانتقل حينها إلى الفندق.

وقالت الشرطة إن جونز وثلاثة ضحايا آخرين كانوا في سياراتهم في موقف السيارات عندما فتح مهاجمون مجهولون النار عليهم، ما تسبب بمقتل خوليو فوليو وإصابة أصدقائه الذين تم نقلهم إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

وبسحب الشرطة، فإن المسؤولين يقومون بمراجعة كاميرات المراقبة في الفندق، ولم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن. (سيدتي)