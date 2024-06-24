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فنون ومشاهير

تفاصيل تكشف للمرّة الأولى.. هل تتمسك نانسي عجرم بلهجتها اللبنانية في فيلمها المنتظر مع عمرو دياب؟

Lebanon 24
24-06-2024 | 09:39
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تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لأول مرة، عن التفاصيل الرئيسية لفيلمها المنتظر مع النجم المصري عمرو دياب.
 
وأكدت عجرم في تصريحات تلفزيونية على هامش حفلها الأخير في إسطنبول، اتفاقها مع هيئة الترفيه السعودية على تقديم بطولة فيلم سينمائي بمشاركة النجم عمرو دياب، وقالت أنها تحدثت عن المشروع بالفعل مع هيئة الترفيه، وأنها سعيدة بهذا التعاون مع عمرو دياب وهيئة الترفيه، ولكن لا توجد تفاصيل دقيقة عن القصة وبقية نجوم العمل حتى الآن.
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وتوقعت نانسي أن تكون لهجة الفيلم، مزيجا ما بين العامية المصرية وبين اللهجة اللبنانية، وتابعت نانسي عجرم: "لحد دلوقتي مفيش تفاصيل كتير، ولكن اتكلمنا في موضوع الفيلم وأنا يسعدني أننا نجتمع أنا وعمرو في فيلم، وأكيد هتكلم لبناني في الفيلم، أو يمكن نخلط اللهجتين أخلي عمرو يتكلم لبناني وأنا مصري".

وسبق أن كشف تركي آل الشيخ عن إبرام اتفاق مع النجم عمرو دياب والنجمة نانسي عجرم، لتقديم فيلم سينمائي رومانسي، يعيد للأذهان ذكريات زمن الفن الرومانسي الجميل. (سيدتي)
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