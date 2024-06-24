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فنون ومشاهير

ممثل تركي شهير يتعرّض لحادث.. اصطدمت دراجته بسيارة وهذا وضعه الصحي (صورة)

Lebanon 24
24-06-2024 | 09:58
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تعرض الفنان التركي ابراهيم تشيليكول لحادث سير، بعد اصطدامه دراجته النارية التي كان يقودها بسيارة، وفق ما تناقلته المواقع التركية والصفحات الفنية..
 
وكشفت المصادر إنه تم نقل الفنان التركي إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة خوفًا من إصابته بأي نزيف أو إصابات داخلية.
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وقالت المصادر إن الفنان التركي اصطدم بقوة خلال قيادته دراجته النارية في شوارع اسطنبول بأحد السيارات.
 
وعن تفاصيل الوضع الصحي للفنان التركي، فقد اكدت بعض المصادر إنه لم يتعرض لأي إصابات خطيرة، وان حالته الصحية مستقرة، حيث خرج من المستشفى على الفور.

والجدير بالذكر أن الفنان التركي كان قد أعلن انسحابه سابقًا من تصوير مسلسل ما قبلك وهو النسخة التركية من مسلسل للموت، بعد الإعلان عن مشاركته في العمل ليحل بديلًا له الفنان الب نافرو. (البوابة)
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