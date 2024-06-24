الجمهور يواسي هاني شاكر ويتمنى له الصبر.. فما القصة؟

حرص النجم هاني شاكر على إحياء ذكرى وفاة ابنته دينا الـ 13 عاماً،بطريقتها الخاصة.

وأحيا النجم المصري ذكرى رحيل إبنته التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض عام 2011، ونشر صورة دينا خلال حفل تخرجها من الجامعة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وعلق عليها قائلاً: "اليوم ذكرى وفاة دينا هاني شاكر.. الله يرحمها ويغفر لها".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور النجم المصري وحرصوا على مواساته بتعليقاتهم النابعة من القلب، متمنيين له الصبر ولها الرحمة والغفران.

يذكر أن دينا توفت بعد صراع مع المرض تاركة توأم بعمر السنتين، ويحرص النجم المصري وزوجته على الاهتمام بهما مع والدهما منذ ذلك الحين، ويمدانهما بالحب والأمان.

هاني شاكر تحدث عن رحيل ابنته دينا في وقتٍ سابق في عدد من البرامج التليفزيونية، وقال إنه بعد رحيلها جزء كبير منه مات حزناً على ابنته، وقال: "إن رحيل الأبناء اختبار صعب لا يتمناه لأي شخص".