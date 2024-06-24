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فنون ومشاهير

محمد رمضان يسخر من هذه الأخبار!

Lebanon 24
24-06-2024 | 23:00
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سخر الفنان محمد رمضان من الأخبار المتداولة، خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجوده خارج مصر، ومنعه من العودة إليها.

 ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي في منصة "X" صورة لتعليق أحد المتابعين، وهو يسأله عن خبر منعه من العودة، حيث ردّ بسخرية مؤكداً أنه موجود في مصر حالياً.

 وسأل المتابع رمضان: "إنت قال ممنوع تنزل مصر"، ليردّ عليه الأخير ساخراً: "دي حقيقة يا عمار علشان كده أنا في الساحل الشمالي".

 وكانت أخبار قد انتشرت عن منع محمد رمضان من دخول مصر بعد يومين من إعلان غيابه رسمياً عن دراما رمضان 2025، ليغيب بذلك للعام الثاني على التوالي عن الدراما الرمضانية. (لها)

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