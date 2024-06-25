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فنون ومشاهير

نجم تركي شهير يتعرض لحادث سير.. وحبيبته نقلته للمستشفى

Lebanon 24
25-06-2024 | 08:52
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تعرض الفنان التركي إبراهيم تشيليكول، لحادث سيرٍ أثناء قيادته دراجته النارية في أحد شوارع العاصمة التركية، إسطنبول.


ونقلت وسائل إعلامية تركية، تفاصيل الحادث، مشيرةً إلى أن أحد السائقين جعله يفقد توازنه أثناء مناورة حاول فيها تجنب الاصطدام بالسيارة القادمة من اليمين، ليسقط الممثل على الأرض.
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وأوضحت صحيفة "حريات"، أن الحالة الصحية للنجم مطمئنة، إذ أكدت أنه أصيب بجروحٍ طفيفة في ضلوعه وكتفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن حبيبة النجم التركي ناتالي ياركان، هرعت إلى مكان الحادث فور سماعها الخبر، وأنها هي من أخذته إلى المستشفى.

وشارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعةً من الصور، قالوا إنها من موقع الحادث، وأوضحت الضرر الناتج في باب السيارة.
 
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