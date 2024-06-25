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فنون ومشاهير

"فتيات تعرّضن للإبتزاز"... وأشرف زكي يتجه للقضاء

Lebanon 24
25-06-2024 | 10:30
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أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أنه سوف يتقدّم ببلاغ الى النائب العام بعد تلقيه شكاوى عدة من فتيات في معهد الفنون المسرحية بتعرّضهن للابتزاز المادي، من شخص انتحل شخصية المخرج عمرو عرفة.

وقال زكي: "تلقيت شكاوى من فتيات في معهد الفنون المسرحية بشأن تعرّضهن للابتزاز المادي من شخص انتحل شخصية المخرج عمرو عرفة، وحاول خداعهن بأنه سوف يستعين بهن للمشاركة في أعمال فنية".
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وأضاف أنه تواصل مع عمرو عرفة الذي أكد أن ليس له أي علاقة بهذا الأمر أو حتى يعرف عنه شيئاً.

وحذّر أشرف زكي من الوقوع في فخ هذا الشخص، مؤكداً أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية بحقه، ويتقدّم ببلاغ عاجل الى النائب العام لحماية الفنانات الصاعدات وطالبات المعهد منه.


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