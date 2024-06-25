ميشال قزي يتحدّث عن خسارة أمواله في المصارف: "تعبت 25 سنة وأكلت بوكس مرتب"

أشار مُقدّم البرامج ميشال قزي، إلى أنّه خسر أمواله في المصارف، وقال "إجت هيدي الضربة، ومش عم بقدر أطلع منها".

وأضاف قزي أنّ خسارة أمواله أصعب من خسارته الأضواء، وقال: "طاروا المصريات يلي اشتغلناهن بـ25 سنة، ونجحت فيهن وتعبت فيهن".

ولفت إلى أنّه كان يثق بالقطاع المصرفيّ وبلبنان، وتابع: "أكلت بوكس مرتب". (رصد لبنان24)