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فنون ومشاهير

ميشال قزي يتحدّث عن خسارة أمواله في المصارف: "تعبت 25 سنة وأكلت بوكس مرتب"

Lebanon 24
25-06-2024 | 12:18
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أشار مُقدّم البرامج ميشال قزي، إلى أنّه خسر أمواله في المصارف، وقال "إجت هيدي الضربة، ومش عم بقدر أطلع منها".
 
 
وأضاف قزي أنّ خسارة أمواله أصعب من خسارته الأضواء، وقال: "طاروا المصريات يلي اشتغلناهن بـ25 سنة، ونجحت فيهن وتعبت فيهن".
 
 
ولفت إلى أنّه كان يثق بالقطاع المصرفيّ وبلبنان، وتابع: "أكلت بوكس مرتب". (رصد لبنان24)
 
 
 
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